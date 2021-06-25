رسمياً – ويندوز 11 قادم هذا الخريف كترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10

بعد أسابيع قليلة من التسريبات حصلنا أخيراً على تأكيد رسمي بأن نظام مايكروسوفت القادم هو نظام ويندوز 11 وهو التحديث الرئيسي الأول منذ إطلاق نظام ويندوز 10 لأول مرة في عام 2015.

أثناء البث المباشر الذي واجه العديد من الصعوبات والمشاكل الفنية نظراً لأن شركة مايكروسوفت لم تعتمد على يوتيوب لبث الحدث، ناقشت الشركة التغييرات الرئيسية في نظام التشغيل القادم. وبدت معظم التغييرات أنها على هيئة تغييرات جمالية في هيئة ومظهر واجهة تشغيل النظام، ولقد عادت الخلفيات الشبيهة بالزجاج مثل تلك التي كنا نتعامل معها مع نظام ويندوز 7.

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التغيير الرئيسي هنا أن زر قائمة “ابدأ” أصبح في منتصف الشاشة وهناك العديد من الطرق لتخصيص نظام التشغيل الجديد حسب رغبة المستخدمين. بجانب مزايا الشكل والمظهر إحدى أبرز التغييرات التي تستحق الحديث عنها هي ميزة Snap Layouts والتي تتيح كيفية التقاط برامجك لمناطق تشغيل مختلفة من الشاشة.

على سبيل المثال أن يكون لديك تطبيق واحد على اليسار ثم تطبيقان أو ثلاثة على اليمين مع فصل متساوِ عبر الشاشة. وسوف يتذكر نظام التشغيل اختيارات التخصيص تلك التي تحددها بنفسك من أجل مساعدتك على إنجاز تعدد المهام بشكل أفضل وأسرع من السابق.

هناك العديد من المزايا الإضافية التي تتمثل في نظام الذاكرة الأفضل لأجهزة سطح المكتب الافتراضية “Virtual Desktops” حيث ستكون قادراً على إنشاء العديد من واجهات سطح المكتب الافتراضية وتخصيصها كما تريد.

والأهم من ذلك أن نظام التشغيل سوف يتذكر جميع خيارات التخصيص التي تقوم بها بشكل فردي لكل واجهة سطح مكتب افتراضية. هذا يعني أنه من الممكن إنشاء سطح مكتب افتراضي خاصة بالعمل وواحد أخر من أجل الدراسة وسطح مكتب افتراضي ثالث من أجل الألعاب وحياتك الترفيهية. ولكل منها سمات وخلفيات وضوابط مختلفة عن بعضها البعض حسب اختيارك.

أخيراً الشيء المثير الذي يستحق الذكر أن نظام ويندوز 11 سوف يدعم تشغيل تطبيقات الاندرويد من خلال متجر تطبيقات أمازون وليس من خلال متجر جوجل بلاي. ولكن بغض النظر عن الكيفية إلا أنه سوف يسمح لك بالبحث عن التطبيقات وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر دون الاحتياج إلى أي حلول خارجية.

في الختام نظام ويندوز 11 سيكون ترقية مجانية لمستخدمي نظام ويندوز 10 ومن المتوقع إطلاقه في خريف عام 2021، على كل حال لا يسعنا سوف أن نترقب معكم الموعد المحدد وسوف نحيطكم علماً بكل ما هو جديد.