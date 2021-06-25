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الكلب المغني يخطف الأضواء في برنامج المواهب الأمريكية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أذهل كلب من فصيلة شيواوايدعى كاسبر لجنة تحكيم برنامج المواهب الأمريكية وذلك بعدما غنى مع صاحبته أغنية للمغني الأمريكي إريك كارمن.

حيث شارك الكلب المغني في أداء مقطع من أغنية All by myself، حيث أبلغته صاحبته بام بأنّها ستغني المقطع الأول من الأغنية على أن يشاركها غناء المقطع الثاني.

وعندما وصلت بام للمقطع الثاني بدأ كاسبر بالغناء بطريقة مذهلة جعلت لجنة التحكيم تدخل في حالة من الضحك.

وعبّر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم بأداء الكلب، ووصفوا الأداء الذي قدمه كاسبر بالرائع.

يذكر أنّ بام وكاسبر تأهلا للمرحلة القادمة بعدما حصلا على 4 أصوات بنعم من قبل أعضاء اللجنة الأربعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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