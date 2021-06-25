Honor تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

أشارت بعض التسريبات الواردة من شركة Honor الصينية لاستعداد الشركة لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة ستطلق عليه Honor X20 SE.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Dimensty 700 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

ولم تستطع التسريبات الكشف عن مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية للجهاز وسط توقعات بأن تكون بحجم 64 أو 128 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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