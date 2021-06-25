أمازون وجوجل تواجهان دعوى قضائية بشأن السماح لوجود مراجعات زائفة على متاجرهم الالكترونية

افتتحت هيئة التنظيم المنافسة في بريطانيا تحقيقاً رسمياً بشأن مخاوف من أن عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل لم يفعلوا ما يكفي لمكافحة المراجعات المزيفة على مواقعهم الالكترونية. حيث أفادت هيئة المنافسة CMA بأنها ستقدم المزيد من الأدلة والمعلومات التي تثبت أن هذه الشركات قد انتهكت بالفعل قانون المستهلك من خلال عدم اتخاذ الاجراءات الكافية لحماية المتسوقين من المراجعات الزائفة.

اُقيم في مايو من عام 2020 تحقيق أولي من قِبل هيئة أسواق المال في بريطانيا والذي من شأنه تقييم الأنظمة والعمليات الداخلية للعديد من المنصات لتحديد المراجعات المزيفة والتعامل معها بشكل مناسب.

وأفادت الهيئة أنها تشعر بقلق شديد من أنظمة شركة أمازون الداخلية بسبب فشلها الزريع في منع وردع بعض البائعين من التلاعب بقوائم منتجاتهم على المتجر الرسمي والتي هي عبارة عن الاعتماد على مراجعات إيجابية من منتجات أخرى لتحسين تسويق منتجاتهم السيئة.

بالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من التجار التي تلجأ لشراء التقييمات الإيجابية الوهمية، حيث اتضح أن هناك إحدى المواقع التي تبيع 1000 مراجعة مزيفة مقابل 11.000$ دولار أمريكي. بينما نشرت إحدى المواقع الأخرى أنها قادرة على مساعدة البائعين على متجر أمازون بتحقيق الهدف المطلوب في غضون أسبوعين فقط. في حين أن قامت بعضها الأخر بطلب منتجات مجانية أو بأسعار مُخفضة مقابل المراجعات الإيجابية.

الأمر وصل لقيام بعض المجموعات على مواق التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتيليغرام التي تبيع المراجعات الإيجابية، وصرحت أمازون خلال الأسبوع الماضي من خلال تدوينة نشرتها على الموقع بأنه من الضروري أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي بإنفاق المزيد من الأموال من أجل وضع حد للجهات السيئة التي تقوم بجميع الآراء الإيجابية المزيفة وبيعها على المنصات.

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يبدو أن هناك قلق متزايد من إمكانية تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة مراجعات مزيفة غرضها الوحيد هو التضليل. حيث ترى هيئة التنظيم المنافسة للتسويق في بريطانيا بأنه ليس من العدل أن يتم تزييف بعض المنتجات للحصول على 5 نجوم في حين أن هناك العديد من التجار الذين يحترمون القانون ولكنهم يتعرضون لخسائر فادحة.

تستمر أمازون في تقديم وعودها بأنها تكرس كل جهودها لمنع المراجعات المزيفة أو المحفزة من الظهور على الموقع، وقال أحد المتحدثين بالنيابة عن الشركة لإحدى المصادر التقنية أن شركة أمازون تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن جميع المراجعات تعكس بدقة شديدة تجربة العملاء مع المنتجات. وأننا نعمل بلا هوادة في حماية متجرنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المراجعات الزائفة من الظهور على متجرنا بغض النظر عن حجم أو موقع أولئك الذين يحاولون الإساءة لنا. وأن الشركة تقوم بمراجعة 10 مليون مراجعة في الأسبوع الواحد.