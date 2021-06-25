Realme  تطلق هاتف جديد بتكلفة متوسطة

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Realme X7 max.

وسينبض بداخل هذا الجهاز بمعالج Media TekDimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mail-G77 MC9، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 120 هرتز، وسطوع 409 شمعةم2.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، منفذ USB-Type C2.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق القادمة خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 370 دولار أمريكي.

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