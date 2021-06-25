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دراسة فرنسية تحدد موعد حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت دراسة فرنسية قام بها باحثون من مستشفيات جامعة ستراسبورغ ونشرتها مجلة جاما أوبن نيت وورك من تحديد موعد استعادة حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا.

وشملت الدراسة 51 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا، وأظهرت بأنّ 49 شخصاً منهم استعادوا حاسة الشم خلال مدة أقصاها 8 أشهر، في حين فشل الشخصان الآخران باستعادة الحاسة رغم مرور أكثر من عام على إصابتهما بالفيروس السريع الانتشار.

وقال الباحثون إنّ 84% من المشاركين استعادوا الحاسة خلال 4 أشهر فقط، وبعد مرور استعاد 96% من المشاركين في الدراسة حاسم الشم بالكامل.

يذكر أنّ معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا فقدوا حاستي الشم والذوق لفترة معينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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