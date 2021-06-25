“جارة القمر” تشعل مواقع الإنترنت بصورة تجمعها بابنتها ريما

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورة جديدة للسيدة فيروز تجمعها بابنتها ريما الرحباني، حيث نشرت ريما الصورة على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، وعلّقت عليها بالقول سيلفي والماضي خلفي.

وانتشرت الصور في مواقع الإنترنت انتشار النار في الهشيم، كونها تعد الظهور الأول لصاحبة الصوت الملائكي منذ ظهورها في العام الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها في أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وحظيت الصور بإعجاب عشاق جارة القمر الذين تفاعلوا معه بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم لرؤيتهم صاحبة الصوت الملائكي.

يذكر أن ابنتها ريما الرحباني استملت قبل مدّة الطابع البريد الخاص بجارة القمر، بالإضافة لتسملها لوحة تجمع الأخوين الرحباني عاصي ومنصور بمناسبة الذكرى 35 لرحيل عاصي الرحباني، ويوم الموسيقى.

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