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لوحة لتشرشل تباع بأكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت دار Phillips للمزادات الواقعة في أمريكا بيع لوحة زيتية رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عام 1921 بمبلغٍ كبير وصل إلى 1.8 مليون دولار أمريكي.

وأفاد المسؤولون عن الدار إنّ اللوحة كانت من مقتنيات رجل الأعمال اليوناني الراحل أرسطو أوناسيس، وبأنّ تشرشل رسمها بالألوان الزيتية صيف العام 1921.

وتمثل اللوحة التي اشتراها شخص لم تكشف هويته منظراً طبيعياً لغابة وخندقاً يقعان بالقرب من بلدة إنجليزية صغيرة.

يذكر أنّ دار كريستيز للمزادات شهد في مارس الماضي بيع إحدى لوحات رئيس الوزراء البريطاني الراحل مقابل 11.6 مليون دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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