لوحة لتشرشل تباع بأكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي

شهدت دار Phillips للمزادات الواقعة في أمريكا بيع لوحة زيتية رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عام 1921 بمبلغٍ كبير وصل إلى 1.8 مليون دولار أمريكي.

وأفاد المسؤولون عن الدار إنّ اللوحة كانت من مقتنيات رجل الأعمال اليوناني الراحل أرسطو أوناسيس، وبأنّ تشرشل رسمها بالألوان الزيتية صيف العام 1921.

وتمثل اللوحة التي اشتراها شخص لم تكشف هويته منظراً طبيعياً لغابة وخندقاً يقعان بالقرب من بلدة إنجليزية صغيرة.

يذكر أنّ دار كريستيز للمزادات شهد في مارس الماضي بيع إحدى لوحات رئيس الوزراء البريطاني الراحل مقابل 11.6 مليون دولار أمريكي.

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