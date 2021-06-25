نانسي عجرم تطلق أغنية جاية معاك

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية جديدة من ألبوم Nancy 10 حملت اسم جاية معاك.

ونشرت نانسي الأغنية الجديدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب وكافة منصات الموسيقى العربية.

وظهرت النجمة اللبنانية في الأغنية وهي تقود سيارة، وحققت الأغنية أكثر من 161 ألف مشاهدة بعد 3 ساعات فقط من طرح الأغنية.

وتفاعل جمهور نانسي مع الأغنية الجديدة بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم بها والإحساس الذي قدمته من خلالها.

وأغنية جاية معاك من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أنّ نانسي عجرم أحييت قبل عدة أيام حفلاً فنياً في مصر بمناسبة افتتاح مشروع برج إنفينتي في العاصمة الإدارية في القاهرة.

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