مي سليم تبدأ تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد

تستعد الفنانة المصرية مي سليم لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد 200 جنيه الذي سيشهد مشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية.

وسيتناول العمل قصة ورقة نقدية من فئة 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر لتمر على مختلف الطبقات الشعبية والأماكن السكنية.

وفيلم 200 جنيه من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة هاني رمزي، نيللي كريم، ليلي علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قدورة، محمود حافظ، آسر ياسين، أحمد رزق، وغيرهم.

يذكر أنّ آخر مشاركة رئيسية للفنانة المصرية كانت في مسلسل لحم غزال، في حين ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بدور شرفي في إحدى حلقات مسلسل فارس بلا جواز.

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