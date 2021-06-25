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لهذه الأسباب عليكم تدليك الأذن باستمرار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد كبير من الباحثين فائدة تدليك الأذن باستمرار ودوره في مساعدة الشخص على التخلص من بعض المشاكل الصحية.

وقال الباحثون إنّ الدراسة شملت مجموعة من النساء اللواتي خضعن لعملية طفلة الأنبوب، وأكدّت بأنّ تدليك الأذن المستمر ساعدهنّ على تخفيف التوتر بشكلٍ كبيرٍ.

وأوضح الباحثون بأنّ تدليك تجويف الأذن بحركات دائرية بطيئة يلعب دوراً في خسارة الوزن في حال رافقه اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة مجموعة من التمارين الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ تدليك الأذن يساعد الأشخاص على التخلص من آلام الرأس، والآرق، في حال شرب الشخص معه كوب من شاي النعناع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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