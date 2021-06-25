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شركة أمريكية تثير جدلاً كبيراً والسبب وجبة طعام

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت شركة إيكيا الأمريكية لعاصفة من الانتقادات بعدما قدمت لعمالها وجبة طعام كانت تقدم للعبيد.

فبالتزامن مع احتفالات أمريكا بذكر اعتقاد آخر العبيد في البلاد قدّم أحد فروع الشركة الرائدة في مجال المفروشات بأتلانتا قائمة خاصة لموظفيه تضمنت الدجاج المقلي، البطيخ، والجبن، وهي ذات الأطعمة التي كانت تقدم للعبيد في تلك الفترة.

وتسبب هذه الوجبة في غضب عارم بين العمال، حيث توقف 20 عامل عن العمل، وقال أحدهم إنّ هذا التصرف يعزز الصورة النمطية المرتبطة بالعبيد.

احتجاج العمال دفع الشركة لتقديم اعتذار، وقالت إنّها ستقوم بتعديل قائمة الطعام لتتضمن اللحم، خبز الذرة، والبطاطا المهروسة، وقالت إنّ الخطأ غير مقصود، مؤكدةً ذاته وجود عامل من البشر السمراء ضمن طاقم طباخيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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