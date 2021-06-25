غوغل تختبر ميزة جديدة للتأكد من مصداقية نتائج البحث

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن بدئها باختبار ميزة جديدة على محرك البحث غوغل كروم تساعد المستخدمين على التأكد من مصداقية نتائج البحث التي ظهرت لهم.

حيث ستقوم الميزة الجديدة بإخبار المستخدمين حول المصادر غير الموثوقة التي قد تظهر لهم في البحث، وستقدم لهم لمحة أولية عنها تحذرهم من استخدام المعلومات الغير موثوقة.

وقالت غوغل إنّها تسعى من خلال هذه الميزة لوضع حد للإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة لتوفير معلومات صحيحة للمستخدمين.

وأشارت غوغل لأنّ الميزة ستجعل التعامل مع الأخبار والمعلومات التي تظهر بشكلٍ مفاجئ ولا يوجد معلومات عنها بطريقة مختلفة، حيث يظهر بجوارها ملاحظة تؤكد بأنّها معلومات غير موثوقة، ولم يتم التأكد منها.

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