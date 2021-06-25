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غوغل تختبر ميزة جديدة للتأكد من مصداقية نتائج البحث

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن بدئها باختبار ميزة جديدة على محرك البحث غوغل كروم تساعد المستخدمين على التأكد من مصداقية نتائج البحث التي ظهرت لهم.

حيث ستقوم الميزة الجديدة بإخبار المستخدمين حول المصادر غير الموثوقة التي قد تظهر لهم في البحث، وستقدم لهم لمحة أولية عنها تحذرهم من استخدام المعلومات الغير موثوقة.

وقالت غوغل إنّها تسعى من خلال هذه الميزة لوضع حد للإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة لتوفير معلومات صحيحة للمستخدمين.

وأشارت غوغل لأنّ الميزة ستجعل التعامل مع الأخبار والمعلومات التي تظهر بشكلٍ مفاجئ ولا يوجد معلومات عنها بطريقة مختلفة، حيث يظهر بجوارها ملاحظة تؤكد بأنّها معلومات غير موثوقة، ولم يتم التأكد منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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