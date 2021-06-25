سامسونج تستعد لإطلاق ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة ستطلق عليها Galaxy Watch Active 4

ومن المتوقع أن تأتي الساعة الجديدة ب3 نماذج، الأول بشاشة دائرية بقطر 40 ملم، والثاني بشاشة دائرية بقطر 42 ملم، والثالث بشاشة دائرية بقطر 46 ملم.

وسيتم صناعة هياكل هذه الساعات من المعدن المتين المقاوم للصدمات، وسيحتوي الهيكل على زرين موضوعين على أحد أطرافه، في حين سيحتوي على مكبرات صوت وميكرفونات تساعد المستخدمين على إجراء المكالمات والاستماع للموسيقى.

وتتميز هذه الساعة باحتوائها على أنظمة لقياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة إلى أنظمة لتتبع اللياقة البدنية، وإحصاء عدد الخطوات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة ولا عن سعرها.

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