تعرف على متطلبات تشغيل نظام ويندوز 11 – مفاجأة ليست سارة لمالكي الأجهزة القديمة

قامت شركة مايكروسوفت مؤخرا بالإعلان عن نظام تشغيلها الأحدث “ويندوز 11” ومن خلال صفحة المتطلبات الرسمية اتضح لنا أنه لابد من دعم المنصة “الكمبيوتر” للإصدار الثاني من وحدة النظام الأساسي الموثوق Trusted Platform Modulation 2.0. وهذا يعني أن هناك العديد من المنصات الغير داعمة لنظام تشغيل ويندوز 11 رغم أنه تم إطلاقها على مدار السنوات القليلة الماضية.

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إذا كنت تريد التأكد من الأمر بنفسك يمكنك تجربة الأداة الرسمية PC Health Check ثم النقر على التبويب Check Now المتواجد باللون الأزرق أسفل قسم Introducing Windows 11. وبعد ذلك يمكنك الانتقال إلى الصفحات الرسمية الخاصة بالدعم على موقع مايكروسوفت.

من خلال صفحة المعالجات المركزية المدعومة قم بالتمرير إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم Windows 11 وسوف تجد أمامه معالجات شركة AMD المدعومة Supported AMD Processors ومعالجات شركة إنتل المدعومة Supported Intel Processors.

من خلال هذه المتطلبات يتبين لنا أن المعالجات المركزية المدعومة من شركة AMD تبدأ مع معالجات Ryzen المستندة على معمارية Zen+ 12nm وحتى معالجات Ryzen 5000 المستندة على معمارية Zen 3 7nm.

أما بالنسبة لمعالجات إنتل المدعومة فهي تبدأ مع معالجات الجيل الثامن Intel 8th Generation المستندة على معمارية Coffee Lake و Kaby Lake Refresh والتي تم إطلاقها في عام 2017 بمقبس LGA 1151 وحتى معالجات الجيل الحادي عشر Intel 11th Generation المستندة على معمارية Rocket Lake والتي تعمل على مقبس LGA 1200.

سواء بالنسبة لمعالجات سطح المكتب أو معالجات الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية ينبغي أن يكون المعالج المركزي بتردد 1GHz على الأقل ويحتوي على نواتان معالجة مستند على نواة 64bit. أيضاً يتطلب نظام ويندوز 11 ذاكرة وصول عشوائي “رامات” بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين لا تقل عن 64 جيجابايت وشاشة قياس 9 بوصة على الأقل تعمل بدقة HD 720p ومعالج رسومي متوافق مع مكتبة DirectX 12.0 أو أحدث ودعم لبرنامج WDDM 2.0.

يبدو أن المشكلة كلها تكمن في متطلبات الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق TPM 2.0 والتي تم إصدارها في أواخر عام 2016 وهذا يعني أنك تحتاج إلى منصة “معالج مركزي ولوحة أم” تم إنتاجهم حديثاً في عام 2016-2017 أو بعدهما.

إذا كنت متأكد أنك تمتلك جهاز متوافق مع نظام ويندوز 11 ولكن بعد تشغيلك لأداة PC Health Check اكتشفت أن جهازك غير متوافق، فهذا يعني أنك تحتاج لتفعيل TPM يدوياً من داخل إعدادات البيوس BIOS وسوف تجدها تحت مسمى AMD CPU FTPM أو تحت مسمى IPTT في معالجات إنتل.