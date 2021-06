تعرَّف على أفضل «آيباد» يمكنك شرائه في عام 2021

تعتبر أجهزة آيباد من آبل أفضل حواسيب محمولة يمكنك شرائها في أي وقت، حيث تمتلك أجهزة آيباد أقوى مواصفات في حواسيب محمولة.

وقد زادت آبل من هذه القوة عندما أطلقت الحواسيب بمعالج M1، وأصبحت حواسيب آيباد تأتي بمعالج مطابق لما تأتي به حواسيب ماك بوك آير وبرو الحديثة.

ولكن حتى قبل إطلاق هذه النسخة، فإن حواسيب آبياد كانت الأقوى وكانت تمتاز بتوافق كبير بين النظام ومكونات الحاسب.

وتمتلك آبل الآن أكثر 4 إصدارات جديدة مختلفة من آيباد بدون ذكر الإصدارات القديمة التي يمكنك شراؤها مستعملة ومجددة.

ويجعلك هذا التنوع تحتار عند محاولة شراء آيباد جديد، وذلك لأن بعض المواصفات تتشابه بين هذه الحواسيب.

وفيما يلي أفضل أجهزة آيباد بحسب تصنيف موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، التي يمكنك شراؤها للاحتياجات المختلفة:

أفضل جهاز للطلبة وتصفح الإنترنت:

آيباد آير 2020، وهو رابع إصدار من هذه السلسلة التي تمتاز بنحافتها، وقد استخدمت آبل في هذا الجهاز تصميم آيباد الحديث الذي تخلى تمامًا عن الحواف، ولكن لا يأتي الحاسوب بمستشعر بصمة الوجه FaceID، وذلك لأن آبل استبدلته بمستشعر بصمة إصبع معتاد موجود في زر التشغيل الخاص به.

يستخدم هذا الجهاز معالج A14 Bionic الموجود في هواتف آيفون 12، لذلك يمتلك قوة مناسبة لتشغيل جميع التطبيقات والألعاب بسلاسة كبيرة.

كما يمتاز الجهاز بعمر بطارية جيد للغاية، وهو يأتي بمجموعة من الألوان المتنوعة التي تجعله مناسبًا للطلبة والشباب.

ولكن لا يمتلك هذا الجهاز شاشة بمعدل تحديث 120HZ أو مايعرف بإسم Pro Motion، كما أنه لا يمتلك منفذ التوصيل الذكي الموجود في نسخة برو.

أفضل جهاز للأعمال الثقيلة والتصميم:

تقدم آبل حاسوب آيباد برو بنسخة 2021 والتي تأتي بمعالج M1 الرائد. وتأتي هذه النسخة بنفس المواصفات الموجودة في حاسوب ماك بوك آير.

كما يصدر الجهاز في حجمين إما 11 بوصة أو 12.9 بوصة، ويعتمد اختيارك للحجم على استخدامك وما تحتاج الجهاز فيه.

ويستطيع الجهاز بسهولة التعامل مع تطبيقات التصميم ومونتاج الفيديو والصور بفضل المعالج القوي للغاية.

كما يمتلك الجهاز شاشة من نوع MiniLED بدقة مرتفعة، وهي أفضل شاشة موجودة في جهاز آيباد حاليًا، وهذا يجعل آيباد برو 2021 مناسب للأعمال الثقيلة التي تتضمن برامج تعديل فيديو أو تصميم ثقيلة.

أفضل جهاز آيباد صغير ورخيص:

قدمت آبل جهاز آيباد 2020 بحجم 10.2 بوصة والتصميم القديم نفسه الذي يعتمد على الزر الموجود في منتصف الشاشة بالإضافة إلى الحواف الكبيرة.

ويأتي هذا الجهاز بمعالج A12 وهو أقوى قليلًا من معالج العام الماضي.

كما يستخدم رأس شاحن بقوة 20 واط موجودة داخل صندوق الجهاز ولا تحتاج لشرائها.

ويدعم الحاسوب قلم آبل ولوحة المفاتيح الذكية بالإضافة إلى عمر بطارية كبير ومناسب للغاية مع مساحات متنوعة ومختلفة.

لذلك يعتبر هذا الحاسوب أفضل اختيار لمن يرغب في حاسوب لوحي من آبل ولكن بسعر منخفض، حيث يأتي بسعر 300 دولار تقريبًا.

The post تعرَّف على أفضل «آيباد» يمكنك شرائه في عام 2021 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا