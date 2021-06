نصائح صحية وغذائية لصيف آمن من الأمراض

يُعتبر فصل الصيف أحد أجمل فصول السنة التي ينتظرها الكثير من الأشخاص في العالم للاستمتاع بجوّه وشمسه الرائعة، ولقضاء أوقات مُمتعة، وفيما يلي سنُسلّط الضوء على العديد من النصائح الصحيّة والغذائيّة التي يجب أن تتقيّد بها لتستمتع بصيف صحي وآمن وخالٍ من الأمراض.

أولًا: أكثر الأمراض التي يتعرّض لها الإنسان في فصل الصيف

هناك العديد من الأمراض التي يتعرض لها الإنسان في فصل الصيف أكثر من باقي فصول السنة، وذلك بسبب الحرارة المرتفعة، والشمس القوية، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، فيما يلي سنُصنف أمراض الصيف، وسبل الوقاية منها:

أ. الأمراض الجلديّة:

إنّ ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرّق الإنسان وهذا ما يسمح بتراكم البكتيريا التي تتسبّب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أنّ التعرّض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة، يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة التي تترك آثارًا واضحة في حال لم تعالج بشكلٍ سريع، وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف عليك أن بالآتي:

1. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة.

2. ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنّب الملابس التي تحتوي على خيوط صناعيّة تتسبّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم.

3. ارتداء الأحذية الصيفيّة المفتوحة.

4. شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم.

5. وضع المرطبات الطبية على البشرة بشكلٍ دائم.

6. وضع كريم واقي من أشعة الشمس.

7. استخدام مُزيلات العرق بشكلٍ دائم.

ب. الأمراض الهضميّة:

يُصاب الإنسان خلال فصل الصيف بالعديد من الأمراض الهضميّة، وبشكلٍ خاص الإسهال، الذي ينتج عن زيادة عمليّة طهي الطعام، أو ترك الطعام في درجات الحرارة المرتفعة لساعاتٍ طويلة وتعرّضهِ للتلف والبكتيريا التي تنتقل إلى الأمعاء خلال تناول هذا الطعام الفاسد، وللوقاية من الإسهال والأمراض الهضميّة بشكلٍ عام خلال الصيف، عليك أن تقوم بالآتي:

1. غسل الخضار والفاكهة بشكلٍ جيد قبل تناولها.

2. حفظ الطعام في الثلاجة مباشرةً بعد الانتهاء من تناولهِ.

3. تغطية الأطعمة وعدم تركها مكشوفة.

4. عدم تناول الأطعمة التي تباع في الطرقات.

5. التوقّف عن تناول الوجبات الجاهزة التي تحتوي على زيوت ضارة وطرق تخزين غير صحيحة في كثير من الأحيان.

6. شرب الكثير من المياه في اليوم.

ج – الأمراض التنفسيّة:

تنتشر الأمراض التنفسيّة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل، وللوقاية من الأمراض التنفسيّة خلال الصيف عليك أن تقوم بالآتي:

1. عدم التعرّض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة.

2. عدم الخروج في الأجواء المُغبرة.

3. تجنّب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة.

4. الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الإحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام.

5. ارتداء الكمّامة في الأماكن المزدحمة.

د. ضربة الشمس:

وهي من أكثر الأمراض الشائعة في فصل الصيف، والتي تحدث نتيجة التعرّض المباشر لساعاتٍ طويلة لأشعة الشمس القوية، والتي تؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والإغماء، وفي الحالات المتقدمة قد تتطور هذهِ الحالة الصحيّة إلى حدوث تلف في الدماغ، وللوقاية من مشكلة ضربة الشمس عليك أن تقوم بـ:

1. الابتعاد عن التواجد في الأماكن الحارة، والمكشوفة لأشعة الشمس.

2. التعرّض للهواء البارد الذي يُساعد على تنشيط الجسم.

3. الاستحمام بالماء البارد يوميًا فور العودة إلى المنزل.

4. شرب الكثير من المياه الباردة وبالتحديد أثناء التواجد خارج المنزل.

5. وضع القبعات الشمسيّة أثناء التواجد خارج المنزل.

ثانيًا: نصائح مهمة لتحافظ على انتعاشك خلال فصل الصيف:

1. اختيار الملابس المصنوعة من القطن والكتان بشكلٍ حصري، وعدم ارتداء الملابس المصنوعة من الخيوط الصناعيّة، ومن الأفضل ارتداء الملابس ذات الألون الفاتحة والفضفاضة

2. استخدام مضادات التعرّق لعدة مرات في اليوم، واختيار العطور التي تنتمي لعائلة العطور الحمضيّة التي تمنح الجسم المزيد من الانتعاش والراحة.

3. الحفاظ على النظافة الشخصيّة وإزالة الشعر الزائد بشكلٍ إسبوعي، وفرك الجلد وتقشيره، للتخلّص من الجلد الميت الذي يُعيق عملية تنفس الجلد ويسد المسام.

4. الاعتماد على ارتداء الأحذية المفتوحة، أو الأحذية الرياضيّة مع الجوارب القطنية التي تسمح للقدمين بالتنفس وتمنع تعرقها.

5. الحفاظ على رطوبة فروة الرأس، وغسل الشعر يوميًا لعدة مرات بالماء البارد

6. شرب كميات يوميّة من المياه، والعصائر الطبيعيّة الخالية من السكر، لأنّها تساعد على انتعاش الجسم، ووقايتهِ من الحر الشديد، وبالتحديد عصير الليمون، البرتقال، الأناناس، الفراولة، العنب، والبطيخ.

7. غسل الإبطين جيدًا لعدة مرات في اليوم، وفركها باستخدام صابون مخصص للقضاء على البكتيريا، وذلك لأنّ البكتيريا تتراكم بكثرة في هذهِ المنطقة وتتسببُ في إصدار الروائح الكريهة.

8. الاعتماد على استخدام منشفة قطنيّة نظيفة وجافة وتبديلها عند كل استخدام، وذلك لأنّ تجفيف البشرة يمنع البكتيريا من التراكم عليها مرةً أخرى.

9. غسل الملابس التي ترتديها يوميًا، ووضع بعض أنواع المعقمات في الغسالة، وذلك لتقضي على كل البكتيريا التي تتسبّب في انتشار الروائح الكريهة.

ثالثًا: نصائح غذائيّة خاصة لفصل الصيف:

أ. تجنب الآتي:

1- الكافيين:

وهي من النصائح المهمة التي على كل إنسان أن يتقيّد بها خلال فصل الصيف، وذلك لأنّ الكافيين يحتوي على بعض المركبات الضّارة والأحماض التي تضعف بطانة الأمعاء والجهاز الهضمي، فيتعرّض الإنسان بسببها للعديد من المشاكل الهضميّة والإسهال، كما وأنّ الكافيين يزيد من معدّل التعرّق خلال الصيف.

2- المشروبات المُثلّجة:

أكدت الدراسات العلميّة بأنّ شرب شيئ مثلج عندما يشعر الجسم بالحرارة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدمويّة، ولا يُساعد على برودة الجسم.

3- الأطعمة السكريّة والحلويات:

خفّف قدر المستطاع من تناول الأطعمة السكريّة والحلويات التي تساهم في زيادة درجة حرارة الجسم، وزيادة نسبة التعرق، والاعتماد فقط على السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة.

4. الطعام المقلي الغني بالزيوت والدهون:

الطعام المقلي الغني بالزّيوت والدّهون الضّارة يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وإلحاق الضرر بالإنسان.

ب. عليك بـ :

1- تناول الطعام الخفيف:

الاعتماد على تناول الغذاء الصحي الخفيف الغني بالمعادن والفيتامينات، والمطبوخ بطريقةٍ صحيّة، على البخار، أو بطريقة الشوي والسلق.

2. تناول الفاكهة الطازجة:

تقدّم الفاكهة العديد من الفوائد الصحيّة للإنسان، ولكن بشرط أن تكون طازجة كالتفاح، البرتقال، الموز، المشمش، العنب، الدراق، البطيخ، الكيوي، الكرز، بينما الفاكهة المجففة تعتبر من الأطعمة الضّارة في فصل الصيف بالتحديد، وذلك لأنّها تساهم في توليد الحرارة في الجسم وتوليد العرق، بالإضافة إلى أنّها تحتوي على كميات وفيرة من السكريات والسعرات الحرارية.

وفي النهاية نتمنى أن تتقيّد بكافة النصائح التي قدمناها لك، لتحافظ على صحتك خلال الصيف.

