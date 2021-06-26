تاريخ تطور الإيموجي.. وما هو الأكثر استخدامًا؟

شهد عام 2021 إطلاق 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا، مما زاد عدد الرموز التعبيرية شائعة الاستخدام إلى أكثر من 3353 رمزًا.

وبالعودة إلى الوراء، فقد بدأ ظهور الرموز التعبيرية في عام 1995 وكانت عبارة عن 76 صورة توضيحية تم نشرها من خلال منظمة أمريكية غير ربحية.

وفي عام 1999 نشر مصمم الواجهة الياباني شيجاتا كوريتا 176 رمزًا تعبيريًا كانت بمقاس 12 × 12 بكسل، وكانت هذه الرموز الانطلاقة الحقيقية لعالم الإيموجي الذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه في محادثاتنا اليومية حاليًا.

وسرعان ما أصبحت الرموز التعبيرية شائعة في اليابان، حيث قامت شركات الهاتف المحمول المنافسة بنسخ الفكرة.

ومع استمرار انتشار الحوسبة المحمولة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رأت الشركات خارج اليابان، مثل Apple ، فرصة لدمج الرموز التعبيرية على منصات أخرى.

وفي عام 2007، قرر فريق تدويل البرمجيات في Google قيادة هذه المهمة، حيث قدّم التماسًا للحصول على الرموز التعبيرية المعترف بها من قبل Unicode Consortium، وهي مجموعة غير ربحية تعمل نوعًا ما مثل الأمم المتحدة للحفاظ على معايير النص عبر أجهزة الحاسوب.

اكتسب مفهوم الرموز التعبيرية شعبية كبيرة في اليابان، وبحلول عام 2010 طرحت شركة Unicode إصدارًا ضخمًا يضم أكثر من 100 رمز تعبيري.

ويومًا تلو الآخر أصبحت الرموز التعبيرية من الأساسيات في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الهواتف الذكية، وأصبحت أشكالًا وألوانًا، فقد تم إطلاق رموز تعبيرية لأشخاص بألوان بشرة مختلفة.

وبحسب دراسات جديدة، فإنه مستخدمي فيسبوك يستخدمون يوميًا أكثر من 5 مليارات رمز تعبيري، ويُعد الوجه الضاحك بدموع الفرح هو الرمز التعبيري الأكثر استخدامًا على فيسبوك وتويتر، بينما يُعد رمز القلب الأكثر استخدامًا على إنستغرام.

ويطور اتحاد Unicode Consortium الرموز التعبيرية الجديدة كل عام، مما يعني أن المعجم الثقافي للرموز التعبيرية يستمر في التطور مع كل تحديث لنظامي iOS وAndroid.

وشمل التحديث الذي وصل إلى الشاشات في عام 2017 المخلوقات الأسطورية (حوريات البحر، والجينات، والجان، ومصاصي الدماء)، والطعام (فطيرة، وشطيرة، وبروكلي، وتناول الطعام في الخارج)، والحيوانات (الديناصورات، والقنفذ، والزرافة، والحمار الوحشي).

في الآونة الأخيرة، تتضمن إضافات الرموز التعبيرية رموزًا للصم، والأشخاص الذين يرتدون الكراسي المتحركة، والأزواج من الجنسين ولون البشرة.

يستخدم 92 بالمائة من الأشخاص عبر الإنترنت الرموز التعبيرية. فمثلاً على تطبيق انستغرام، تحتوي نصف المشاركات تقريبًا على رموز تعبيرية. تحظى الرموز التعبيرية بشعبية كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية