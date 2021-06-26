بعد طول انتظار – تسريب تصميمات هواتف جالكسي Z فولد 3 و Z فليب 3 القابلة للطي

كما نعلم، سامسونج تخطط حاليًا لعقد مؤتمرها الرئيسي القادم في شهر أغسطس، وهذا المؤتمر كان في العادة يضم هواتف جالكسي نوت، لكن هذا العام سيتم إلغاء هذه السلسلة كما علمنا منذ شهور، إضافةً إلى ذلك، كان من المتوقع أن نشهد الكشف عن جالكسي S21 FE أيضًا، لكن هو الآخر قد تم تأجيله! وأصبح المؤتمر يتمحور بشكل أساسي حول هواتف جالكسي Z فولد 3 وZ فليب 3 القابلة للطي.

تسريب تصميمات هواتف جالكسي Z فولد 3 وZ فليب 3

يأتي لنا التسريب من المسرّب الشهير Evan Blass، وهو المعروف بدقة تسريباته المرتفعة! وقد شارك بلاس صورتين، إحداهما هي الصورة بالأعلى، والتي تكشف لنا عن هاتف جالكسي Z فولد 3 وهو مفتوح على شاشته الرئيسية، وتكشف لنا أيضًا عن هاتف جالكسي Z فليب، والذي سيأتي مع شاشة خلفية أكبر وأكثر عملية.

لو نلاحظ، يبدو أن هاتف جالكسي Z فولد 3 سيحمل لغة تصميم هاتف جالكسي نوت بإصداره السابق، وهو أمر قد يكون محببًا للمتابعين، وعلى كل حال، التصميم المسرّب -والذي نراه في الصورة التالية- يعرض قلم S-Pen بجانب الهاتف، وهو الذي يؤكد واحدة من أهم مميزاته، وهي دعم القلم.

مكتوب على القلم بخط صغير جدًا عبارة Fold Edition، أي إصدار مخصص للهواتف القابلة للطي، ولا نعلم ما إذا كان هذا القلم سيقدم أي مميزات وخواص غير التي اعتدنا عليها أو لا! لكن لا ننسى أن تسريبات سابقة قد ذكرت أن هاتف جالكسي Z فولد 3 قد يأتي مع خاصية الكاميرا أسفل/داخل الشاشة إلى جانب تحسين من حيث مساحة الشاشة الرئيسية.

الآن نحتاج أن تخبرونا في التعليقات، هل أنتم متحمسون للهواتف القابلة للطي بشكل عام؟ ولإصداري جالكسي Z فولد 3 وZ فليب 3 بشكل خاص؟