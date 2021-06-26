نوال الزغبي تستعد لإحياء حفل في سوريا رفقة معين شريف

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن استعدادها لحفل فني في سوريا يوم 16 يوليو القادم في فندق الشيراتون.

وقالت النجمة الذهبية، إنّ الفنان اللبناني معين شريف سيكون شريكها في الحفل الذي سيحضره عدد كبير من عشاقها.

وتفاعل عشاق نوال الزغبي في سوريا مع الخبر بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم بعودتها للغناء في سوريا بعد سنواتٍ من الغياب بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد.

وكانت النجمة الذهبية قد حققت نجاحاً كبيراً بالأغنيتين الجديدتين، اللتين طرحتهما في عيد الفطر باللهجة المصرية.

يُذكر أنّ الأغنية الأولى حملت عنوان “أسعد لحظة” وكانت من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال، في حين حملت الأغنية الثانية “بكلم خيالي” وكانت من كلمات وألحان صلاح الكردي.

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