هند صبري تنال شهادة جائزة نوبل للسلام

كرّم برنامج الأغذية العالمي الفنانة التونسية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة، بشهادة جائزة نوبل للسلام.

وحصلت النجمة التونسية على هذه الجائزة بسبب تفانيها في عملها، ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

ونشرت هند صبري صورةً لها مع الشهادة التي استلمتها في مقر المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة، كما أصدرت بياناً عبّرت من خلاله عن سعادتها بهذا التكريم، وهنّأت من خلاله أصدقاءها الذين حصلوا على هذه الشهادة أيضاً، وعبّرت عن فخرها بتواجدها ضمن البرنامج الذي يعمل على جعل العالم أفضل وخالياً من الجوع.

وأشارت لتفكيرها الدائم بالأشخاص الذين قابلتهم بالمخيمات أو بمكاتب البرنامج في عدّة دول، وقالت إنّها تسعى لتوفير الغذاء لهم بشكلٍ دائم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية