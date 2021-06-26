بيع لوحة لديفيد بووي بسعر فاق كل التوقعات

شهد دار كاولي أبوت للمزادات بيع لوحة دي هيد إكس إل في1، التي رسمها المغني البريطاني ديفيد بووي، بسعر قياسي وصل إلى 88 ألف دولار أمريكي.

وقال رئيس الدار إنّ سعر اللوحة التي يصل قياسها لـ20*25 وتُمثل وجهاً جانبياً قُدِرَ بـ7300 لـ9000 دولار أمريكي، لكنّ الأشخاص الـ12 الذين شاركوا في المزاد رفعوا سعرها كثيراً حتى بيعت بسعر غير متوقع وصل إلى 88 ألف دولار.

وأشار إلى أنّ اللوحة التي رُسمت بين عامي 1996 و1997 وصلت للدار عن طريق شخص رفض الكشف عن هويته كان قد اشترها من مزاد خيري بـ5 دولارات كندية، وقال إنّ هذه اللوحة الأولى للفنان البريطاني التي تُعرض في مزادٍ علني.

يُذكر أنّ ديفيد بووي توفي عام 2016 بسبب مرض السرطان، تاركاً خلفه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من لوحات وألبومات غنائية حققت شهرةً كبيرة.

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