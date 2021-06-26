سلالة كورونا الهندية تصل إلى تايوان

أعلنت السلطات الصحية في تايوان، عن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا الهندية المتحورة في البلاد.

وقال وزير الصحة التايواني إنّ مقاطعة بينجتونج الواقعة جنوب البلاد، سجلت 6 إصابات بالسلالة الهندية دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وأشار إلى أنّ 2 من المصابين اكتشفت إصابتهما بعد عودتهما من البيرو.

وأشار إلى أنّ الوزارة بدأت بإجراء فحوصات جماعية في المنطقة التي ظهرت فيها السلالة السريعة الانتشار، ووضعت في الحجر الصحي جميع الأشخاص المخالطين للمصابين.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية، حيث قررت إغلاق المتاجر الكبرى، المطاعم، أسواق اللحوم والأسماك والسلع الغذائية لمدة 3 أيام في المنطقة التي ظهرت فيها هذه السلالة.

وكانت تايوان قد شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات، حيث لم تُسجل خلال الفترة الماضية أكثر من 100 إصابة خلال يومٍ واحد.

يُذكر أنّ تايوان سجلت منذ انتشار المرض في العالم أكثر من 14500 إصابة توفي منهم أكثر من 620 شخصاً.

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