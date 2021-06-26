تحديث iOS 15 – هذه المزايا الجديدة في تطبيق الصحة!

ابل تولي اهتماماً شديداً بمزايا مراقبة الصحة والسلامة الشخصية ومع تحديث iOS 15 سوف يكون هناك عدداً من المزايا الجديدة التي ستتوفر على أجهزة الايفون وساعة ابل Apple Watch.

مشاركة البيانات الصحية

مع تحديث iOS 15 سيكون بالإمكان مشاركة بيانات الصحة مع من تريد سواء أحد أفراد العائلة أو الطبيب المعالج.

مثلاً يمكن للآباء والأمهات كبار السن مشاركة بيانات الحركة ومعدل نبضات القلب مع أي من أفراد العائلة، وكذلك مشاركة بيانات فترة التبويض الملائمة لحدوث الحمل مع الزوج، وأيضاً يمكن للمصابين بالأمراض الحركية مشاركة بياناتهم مع أطباء العلاج الطبيعي المسئولين عنهم، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنتهي.

أيضاً سيتم تنبيه من تقوم بمشاركة البيانات معه في حالة حدوث شيء غير طبيعي مثل تغير غير اعتيادي في معدل ضربات القلب.

من خلال تطبيق صحتي Health على الايفون بعد التحديث إلى iOS 15 سوف يمكن التحكم بمن تود مشاركة البيانات معه، وأي شكل من البيانات الصحية تود مشاركتها.

مشاركة البيانات الصحية مع أفراد العائلة سوف تجعلهم أكثر رعاية لذويهم، وكذلك ستجعل الأطباء أكثر إلماماً بالحالة وقدرةً على وضع خطة العلاج المناسبة.

يمكن أيضاً من داخل تطبيق الصحة مباشرة الاتصال هاتفياً بالشخص الذي يشاركك بياناته أو إرسال رسالة له او إجراء محادثة فيديو.

الثبات أثناء المشي

تطبيق الصحة في الايفون مع تحديث iOS 15 سوف يقوم بتقييم حالة الثبات أثناء المشي بتحليل البيانات الحركية الخاصة بالمستخدم من البيانات الواردة من حساسات الهاتف، وتقدير احتمالية الوقوع أثناء المشي.

إذا كانت هناك احتمالية للوقوع أثناء المشي سوف يقوم الهاتف بإعطاءك تقييم محدد وبعض النصائح من أجل تحسين الرؤية وزيادة الاتزان أثناء المشي.

يعتبر الوقوع أثناء المشي واحدة من كبريات المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي في المجموعة العمرية لكبار السن.

مزايا أخرى