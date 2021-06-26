تصرف انتحاري.. يقفز من الطائرة أثناء الإقلاع

شهد مطار لوس أنجلوس الدولي حادثةً خطيرة وغير مألوفة، حيث قام رجل أمريكي بالقفز من طائرة كانت تسير على المَدرج تمهيداً لإقلاعها.

وقالت شرطة المطار إنّ راكباً قفز من رحلة يونايتد إكسبريس 5365 التي تديرها شركة سكاي ويست، أثناء ابتعادها عن البوابة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الرجل الذي لم تكشف هويته حاول اقتحام غرفة القيادة، وبعدما فشل في هذا الأمر قام بفتح باب الخدمة وقفز أسفل منزلقة الطوارئ باتجاه مدرج الطيران.

وأكدت الشرطة إمساكها بالرجل، وقالت إنّها قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

يُذكر أنّ مطار لوس أنجلوس شهد قبل عدّة أيام حادثة أخرى تمثلت باختراق سائق سياجاً للمطار، حيث عبر مدرج الطائرات أثناء مطاردة الشرطة له.

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