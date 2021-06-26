TCL تُطلق نظارة ذكية مناسبة لعشاق الأفلام

كشفت شركة TCL الصينية عن نظارة جديدة مناسبة لعشاق الأفلام، أطلقت عليها Nxt Wear G.

وستأتي النظارة بتصميم مشابه للنظارات الشمسية، وستحتوي على شاشتين من نوع OLED وُضعتا مكان العدسات، وستقوم الشاشتان بعرض الصور والفيديوهات بطريقة تجعلها تبدو وكأنّها معروضة على شاشة 140 بوصة.

وزودت الشركة الصينية هذه النظارات بكابل USB-C DispalyPort القابلة للاقتران مع الهواتف، الحواسيب، الحواسيب المحمولة، بالإضافة لحواسيب ماك برو وآيباد من أبل.

ويتميز هذا الكابل بقدرته على نقل البيانات كالصور والفيديوهات للنظارة، بالإضافة لتوفيره الطاقة لها كونها لا تحتوي على أي بطارية داخلية.

وستحتوي هياكل هذه النظرة على مكبرات صوتية لعرض الأصوات أثناء مشاهدة الفيديوهات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، لم تفصح عن سعر نظاراتها التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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