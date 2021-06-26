أوبو تستعد لإطلاق هاتف جديد بسعة 5000 ميلي أمبير

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة أوبو الصينية، عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ستطلق عليه Oppo A93s 5G.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Dimensity 700 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 619، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومُعدّل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وأشارت التسريبات إلى أنّ الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ستتراوح ما بين 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات توقعت أنّ تُطلق الشركة الصينية هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 310 دولارات أمريكية.

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