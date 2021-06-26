أمازون تستحوذ على خدمة التراسل Wickr

في إطار سعيها لتطوير خدماتها السحابية، قامت شركة أمازون الأمريكية بالاستحواذ على شركة Wickr المطورة لخدمة التراسل الآمنة، وضمتها لخدماتها الحسابية AWS.

وقالت أمازون إنّ هدفها من هذا الاستحواذ تدعيم خدماتها السحابية، وتوفير خدمات مراسلة صوتية ومرئية وكتابية آمنة لعملائها من الشركات والمؤسسات الحكومية المنتشرة في كافة أنحاء العالم.

يشار إلى أنّ شركة Wickr نجحت في تطوير تقنية تراسل مشفرة من النهاية للنهاية، وتعدّ هذه التقنية من أكثر التقنيات أماناً في العالم حالياً.

الجدير بالذكر أنّ عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية العالمية والجهات الموثوقة لجأت لهذه التقنية واستخدمتها، ومن أبرز هذه المؤسسات الأحزاب الأمريكية الكبرى أثناء الانتخابات، حرس الحدود الأمريكي، بالإضافة للجيش الأمريكي.

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