هند البلوشي تعود للدراما من بوابة “عندما لا ينفع الندم”

أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي استعدادها لتصوير مشاهدها في مسلسل “عندما لا ينفع الندم”.

وقالت الفنانة الكويتية إنّها تقوم حالياً بقراءة بروفات النص مع نجوم العمل، قبل بدء عمليات التصوير.

وسيتناول العمل قصة أب غني يجد صعوبة في التعامل مع ولده الذي يرفض العمل في الشركة، ويقيم مجموعة كبيرة من العلاقات العاطفية، ويتعرض لعملية استغلال من قبل أحد الأشخاص الذي يوقعه في مشاكل من أجل الاستيلاء على ثروته.

وستلعب هند في العمل دور فتاة فقيرة تبحث عن عمل، وتعاني صعوبات كبيرة حتى تجد العمل.

ومسلسل عندما ينتهي العرض من تأليف فايز العامر، وإخراج نعمان حسين، وبطولة هند البلوشي، عبد الله الطليحي، أحمد السلمان، طيف، شهد سلمان، نواف نجم، شيماء قمبر، منال جار الله وغيرهم.

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