في أول يوم عرض.. فيلم “مش أنا” يحقق إيرادات ضخمة

حقق فيلم “مش أنا” للفنان المصري تامر حسني نجاحاً كبيراً، وذلك بعدما حصد في أول يوم عرض في دور السينما مليون جنيه مصري، ليتفوق بذلك على الأفلام المنافسة كفيلم ماما نوتردام، ماما حامل، ثانية واحدة، والشنطة.

وتناول فيلم “مش أنا” قصة شاب مصاب بمرض نفسي يتواجد بشكل مستمر مع والدته المريضة، ويُقدّم العناية والرعاية لها.

وكان تامر حسني قد روج للفيلم قبل عرضه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا عشاقه لمتابعته.

يذكر أنّ فيلم “مش أنا” من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة توفيق وبطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، محمد عبر الرحمن، فايز المالكي، وغيرهم من النجوم.

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