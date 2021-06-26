منوعات

في أول يوم عرض.. فيلم “مش أنا” يحقق إيرادات ضخمة

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فيلم “مش أنا” للفنان المصري تامر حسني نجاحاً كبيراً، وذلك بعدما حصد في أول يوم عرض في دور السينما مليون جنيه مصري، ليتفوق بذلك على الأفلام المنافسة كفيلم ماما نوتردام، ماما حامل، ثانية واحدة، والشنطة.

وتناول فيلم “مش أنا” قصة شاب مصاب بمرض نفسي يتواجد بشكل مستمر مع والدته المريضة، ويُقدّم العناية والرعاية لها.

وكان تامر حسني قد روج للفيلم قبل عرضه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا عشاقه لمتابعته.

يذكر أنّ فيلم “مش أنا” من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة توفيق وبطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، محمد عبر الرحمن، فايز المالكي، وغيرهم من النجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك