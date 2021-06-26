الصين تفتتح أعلى فندق في العالم

شهدت مدينة شنغهاي الصينية افتتاح فندق J Hotel، الذي يُعدّ أعلى فندق في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 826 متراً.

وسيحتوي الفندق الموجود في برج شنغهاي على 165 غرفة، بالإضافة لمطعم يوجد في الطابق 120، وخدمة الخادم الشخصي التي تقدم للأغنياء الذين لا يخشون الارتفاعات على مدار الساعة.

ويضم الفندق مجموعة من المصاعد التي تصل سرعتها لـ18 متراً في الثانية الواحدة، تطير بزبائن الفندق لقمة ناطحة السحاب الحلزونية بسرعةٍ كبيرة.

وسيقدّم الفندق لعملائه مجموعة كبيرة من الخدمات التي تتواجد في الفنادق الفاخرة كالسوانا، المسبح، والمنتجع الصحي.

وأكد مالكو الفندق أنّ أسعار الليلة تبدأ من 450 دولارا بالنسبة للغرفة الواحدة، و1000 دولار أمريكي بالنسبة للأجنحة.

يذكر أنّ انتشار فيروس كورونا في العالم أدى لتأخير افتتاح الفندق، الذي بدأ الآن باستقبال الزبائن.

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