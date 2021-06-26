دراسة جديدة: الجوز يقي من سرطان القولون

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كونتتيكت الأمريكية، دور الجوز في الوقاية من مرض سرطان القولون.

وأجرى الباحثون الدراسة التي نُشرت في دورية بحوث الوقاية من السرطان على مجموعة من فئران التجارب، ووجدوا أنّ الفئران التي تناولت سعرات من 7 إلى 10% عبر تناول الجوز انخفض لديهما معدلات الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10.5%، أكثر من الفئران التي لم تتناول الجوز.

وبرر الباحثون الأمر بقدرة الجوز على تغيير بكتيريا الأمعاء بطريقة تجعلها قادرة على الوقاية من سرطان القولون، وأشاروا لاحتواء الجوز على أحماض دهنية غير مشبعة، وأحماض أوميغا 3، وفيتامين E.

ودعا الباحثون الناس لتناول 28 غراما من الجوز بشكل يومي، لكي يحصلوا على المناعة والوقاية من مرض سرطان القولون.

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