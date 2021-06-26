جديد TCL.. مكيف ذكي بفلاتر “فيتامين سي”

أزاحت شركة TCL الصينية الستار عن مكيف هواء جديد يعمل بالأوامر الصوتية، ويحتوي على فلاتر فيتامين سي.

وقالت الشركة الصينية، إنّ فلتر فيتامين سي المدمج يعمل على إضافة ميزة الترطيب لأجواء المنزل.

وزودت TCL مكيفها بتقنية ترشيح 3 بـ1، بالإضافة لفلتر غبار وفلتر فيتامين سي.

وسيعتمد هذا المكيف في عمله على نظام المبرد R32، ويتميز بإمكانية التحكم به من خلال الأوامر الصوتية عبر تلفزيون ذكي مع مساعد غوغل.

وأكدت الشركة الصينية قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي على تشغيل الترددات المنخفضة للغاية، والتي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40%.

وأشارت إلى أنّ المكيف سيكون قادراً على خفض درجات الحرارة من 27 إلى 18 درجة خلال نصف دقيقة، بفضل محول الذكاء الاصطناعي AI Ultra Inverter AC الموجود فيه.

يذكر أنّ TCL لم تكشف عن موعد طرح مكيفها الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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