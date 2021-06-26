خطأ في تطبيق عملات مشفرة يحوّل أمريكياً إلى ثري

أصبح الطالب الأمريكي كريس ويليامسون واحداً من أغنى أغنياء العملات الرقمية، بسبب خطأ في تطبيق هذه العملات.

حيث استثمر طالب التمريض الذي يعيش في جورجيا مبلغ 20 دولارا أمريكيا في العملة المشفرة Rocket Bunny، وبعد عدّة أيام تفاجأ بأنّ رصيده تحول من 20 دولارا إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي.

وعلى الفور حاول كريس نقل رصيده الضخم إلى محفظة أخرى إلّا أنّه فشل في ذلك، لأنّ التطبيق أبلغه بأن الرصيد الذي حصل عليه كان بالخطأ، واعتذر له عن هذا الخطأ ووعده بتصحيحه.

من جانبه قال كريس إنّه كان يعلم من البداية أنّ هذه الأموال ستذهب منه لأنّه وصلت إليه نتيجة خلل تقني، وقال مازحاً إنّه يقبل 5 سنتات على الدولار الواحد.

يُذكر أنّ إدارة التطبيق أكدت عدم حذف حساب كريس، وقالت إنّ رصيده سيعود لما هو عليه خلال الفترة القادمة.

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