لينوفو تكشف عن ملحقات جديدة من فئة Go

كشفت شركة لينوفو الصينية عن مجموعة ملحقات مميزة من فئة GO، صُممت خصيصاً لتسهيل عمل المستخدمين على الحواسيب المحمولة.

وستتكون هذه الملحقات من منظومة Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit، التي تشحن الحواسيب من فئة 13 و14 بوصة المزودة ببطاريات باستطاعة 65 واط.

وفأرة التحكم اللاسلكية Lenovo Go USB-C التي زودت بمستشعرات ضوئية تجعلها قادرة على العمل مع الأسطح المستوية، وفأرة Go Wireless Vertical Mouse المناسبة للمصممين ومستخدمي برامج الرسم الهندسي، بسبب قدرتها على توفير راحة كبيرة لليد خلال العمل لساعات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك كشفت الشركة الصينية عن لوحة مفاتيح لاسلكية قابلة للتقسيم لجزأين؛ لتسهيل عملية حملها ووضعها في الحقائب وعلى الطاولات بالطريقة المناسبة للمستخدم.

وأكملت لينوفو سلسلة الملحقات بطرح باور بانك بسعة 10000 ميلي أمبير، يوفر شحناً سلكياً عبر منفذ USB-C، بالإضافة لتوفيره شحن لاسلكي.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف موعد طرح باقة الملحقات الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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