سامسونج ستطلق هاتف جالكسي S21 FE في بلدان محددة

سامسونج لديها مؤتمر رئيسي في أغسطس المقبل، أي تقريبًا بعد شهر ونصف من الآن، وهذا المؤتمر كان من المفترض أن يضم الكشف عن هاتف جالكسي S21 FE كما تحدثنا أكثر من مرة سابقًا، لكن للأسف هذا لن يحدث، حيث سيتم تأجيل الكشف عن هذا الهاتف بالرغم من أنه من أكثر الهواتف المنتظرة حاليًا! وتوفر هاتف جالكسي S21 FE سيكون محدودًا جدًا.

توفر هاتف جالكسي S21 FE سيكون محدودًا

السبب الرئيسي خلف تأجيل هذا الهاتف هو التوفر المحدود جدًا للمكونات المستخدمة فيه، وهي الشرائح الدقيقة بالطبع، وبشكل منطقي.. سامسونج ستفضل هواتفها القابلة للطي على هذا الهاتف من حيث توفير الشرائح والتقنيات، لهذا طالته عملية التأجيل تلك.

كان من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف ضمن المؤتمر، خصوصًا في ظل عدم وجود أي هاتف جالكسي نوت جديد، لكن هذا لن يحدث وفي المقابل قد يتم توفير الهاتف في شهر أكتوبر المقبل، وهو خبر سيء لمن ينتظر هذا الهاتف لاقتنائه بالطبع.

يكتسب هذا الهاتف أهميته الكبيرة نظرًا لأنه سيحمل تصميم سلسلة جالكسي S21 المميز، سيحمل معالج سنابدراجون 888 الرائد مع شاشة 120 هيرتز ومع كل هذا سيتوفر في فئة سعرية مميزة مثل الجيل السابق جالكسي S20 FE.

الأخبار السيئة لم تتوقف عنها، حيث أنه وطبقًا لتسريب حديث، توفر هاتف جالكسي S21 FE سيكون محدودًا لبلدان وأسواق بعينها في البداية، وما نعرفه أن الهاتف سيتوفر في أوروبا وأمريكا الشمالية أولًا.

مواصفات هاتف جالكسي S21 FE

بالطبع المواصفات ليست مؤكدة، لكنه سيأتي مع شاشة 6.5 بوصة من نوع سوبر أموليد بدقة FHD+، هذا مع تردد 120 هيرتز الصاروخي، بالإضافة إلى معالج سنابدراجون 888 الرائد كما سلف الذكر، وما يصل إلى 8 / 265 جيجابايت من الذواكر الداخلية.

هذا مع كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل كما هو الحال في S21، وأخيرًا لدينا بطارية 4500 ملي أمبير مع شحن سريع 25 واتّ.

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ما رأيك؟ وهل أنت مهتم بهذا الهاتف؟ أو تفكر في اقتنائه؟ شاركنا الآن في التعليقات..