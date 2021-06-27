تطبيقات الاسبوع للاندرويد – تطبيقات وألعاب مميزة مدفوعة متاحة مجاناً لفترة محدودة

إليكم تطبيقات الاسبوع للاندرويد – التطبيقات هي الوسيلة الوحيدة التي تجعلنا قادرين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفنا الذكية. بعض التطبيقات تكون نافعة ومفيدة لاستخداماتنا اليومية، بعضها الآخر تكون من أجل التسلية والقضاء على الملل بسهولة مثل الألعاب. ولكن في كل أسبوع ستجد لدينا مجموعة رائعة من التطبيقات الجديدة التي تستحق التجربة لعل وعسى تجد من بينها بعض الخيارات المميزة التي تساعدك في أعمالك الروتينية ولا تتوقف عن استخدامها.

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1- Simpan – Note various needs

تطبيق Simpan هو تطبيق رائع يساعدك على تدوين والاحتفاظ بجميع الملاحظات والنصوص التي تخشى من نسيانها. على سبيل المثال يمكنك الاحتفاظ ببعض الملاحظات أو الذكريات ووصفات الطبخ الشهيرة التي تخشى نسيانها والمهام المدرسية ومواعيد الاجتماعات الضرورية لأعمالك المهنية وروابط URLs الهامة والعديد من الملاحظات الأخرى.

أهم ما يميز التطبيق أنه يوفر ميزة قفل التطبيق ببصمة الإصبع ولكمة مرور لحماية خصوصياتك من أعين المتطفلين، وسهل الاستخدام وبديهي للغاية.

السعر : 1.91$

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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2- Cast to TV Pro – Chromecast, Stream phone to TV

تطبيق Cast to TV Pro هو تطبيق رائع من أجل إنعكاس شاشة هاتفك على شاشة التلفزيون. حيث يتيح لك مشاركة شاشة أي هاتف أندرويد مباشرة على أي شاشة كبيرة سواء كانت شاشة تلفاز أو جهاز كمبيوتر طالما كانت متصلة بنفس شبكة الإنترنت المحلية.

أهم ما يميز التطبيق أنه سهل الاستخدام وسريع في عرض محتوى الشاشة على شاشة التلفاز دون أي تأخير زمني أو تخزين مؤقت وهذا يعني أنك قادر على مشاركة مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والأفلام والاستمتاع بها على الشاشة الكبيرة وقتما تشاء.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Battery Notch

تطبيق Battery Notch فكرته بسيطة جداً وهي إضافة شريط حالة جديد أكثر وضوحاً من شريط الحالة الافتراضي. يتيح لك التطبيق إنشاء شريط حالة يحتوي على مؤشر البطارية وقوة شبكة الاتصال ويسمح لك باختيار الأماكن وسُمك الشريط ومكان وجود المؤشرات بالضبط كيفما تشاء. تذكر أن التطبيق مدفوع ولكنه متاح مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- PDF Converter Pro

PDF Converter Pro هو تطبيق رائع قادر على تحويل أي صورة تقريباً إلى مستند PDF بنقرة زر واحدة ودون الحاجة لاتصال إنترنت. يمكنك تحويل أي صورة بتنسيق JPEG أو PNG إلى مستند PDF والأفضل من ذلك أنه يساعدك على إنشاء مستندات PDF مباشرة باستخدام كاميرا هاتفك ويسمح لك بالاحتفاظ بها على ذاكرة الهاتف أو مشاركتها بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- QuickClick Pro

يرجى العلم بأن تطبيق QuickClick Pro هو تطبيق مجاني لفترة محدودة، ولكن صراحة هو تطبيق في غاية الروعة وخاصة للاعبين. فكرة التطبيق أنه يساعدك على النقر مرات متكررة على أي مكان في الشاشة بشكل تلقائي، وهي ميزة رائعة في الألعاب. يمكنك اختيار عدد النقرات والفترة الزمنية وسوف يقوم التطبيق من تلقاء نفسه بالنقر باستمرار على شاشة الهاتف دون أن تضطر أنت على النقر اليدوي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- Smart Calculator Pro

يمكن وصف تطبيق Smart Calculator Pro أنه يحاول ضرب عصفورين بحجر واحد. أولاً الفكرة الكامنة من وراء التطبيق أنه يتيح لك القدرة على الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في مكان سري ولكنه متنكر على شكل آلة حاسبة. وبالرغم من ذلك الوسيلة التنكرية “الآلة الحاسبة” تقوم بعمل في غاية الروعة.

فهي تساعدك على إجراء العديد من العمليات الحسابية وتحتفظ بالنتائج حتى لا تحتاج للقيام بنفس العملية الحسابية مرة أخرى. يمكنك الاعتماد عليها من أجل تحويل العملات والوحدات والنسب المئوية والمساحات والأوزان والأحجام والعديد من العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة.

ولكن لا تنسى أنها وسيلة لتشفير معرض الصور ومقاطع الفيديو في الأساس متنكرة على هيئة آلة حاسبة. للأسف التطبيق مجاني لفترة محدودة، ولكن إذا أعجبك فيمكنك شراؤه بسعر رخيص.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- Dan’s World

سوف نختتم تطبيقات الاسبوع للاندرويد بواحدة من أفضل ألعاب الاندرويد المجانية لفترة محدودة. لعبة Dan`s World تحكي قصة صائد الوحوش والتي تتمتع برسوم جرافيكية جميلة 2D ولهذا السبب هي ستكون خفيفة جداً على الهواتف الضعيف والقديمة.

ستواجه العديد من الوحوش الضخمة والهائلة وينبغي أن تستخدم مهاراتك وذكاءك في التغلب عليها وقتلها ومن الضروري ترقية سيفك واستبداله بسيف أقوى مع تقدم أحداث القصة. أفضل ما تمتاز به اللعبة أنها مليئة بالأسرار والألغاز والتي تتطلب التفكير والتريث قبل التنفيذ. لعبة مجانية لفترة محدودة ولكنها رائعة ومسلية للغاية.

السعر : مجاني لفترة محدودة