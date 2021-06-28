مايكروسوفت توجه صفعة قوية لآبل بعد السماح لمطوري البرامج بتحصيل 100% من عائدات الأرباح

يبدو أن شركة مايكروسوفت تحاول أن تنتقد سياسة آبل بطريقة ذكية بعد أن سمحت لمطوري البرامج بتحصيل 100% من عائدات الأرباح التي يحصلون عليها من متجر مايكروسوفت، وهو أمر ترفضه تماماً شركة آبل. من الآن فصاعداً سيسمح متجر مايكروسوفت الرسمي لصانعي البرامج باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم وتحصيل كامل الأرباح بدلاً من مشاركة مايكروسوفت لهم في العائدات المالية.

من خلال البث المباشر لنظام مايكروسوفت ويندوز 11 قال كبير مسؤولي المنتجات ومدير مشروع نظام تشغيل ويندوز 11 السيد Panos Panay ” إذا قمت بتحضير محرك التجارة الخاص بك فسوف تحتفظ بنسبة 100% من إجمالي العائدات”. وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين شركة آبل ومجموعة كبيرة من مطورو البرامج والتطبيقات وهي المشكلة التي لا تزال قائمة بين الشركة ومطورو اللعبة التنافسية العالمية Fortnite التابعة لشركة Epic Games.

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جدير بالذكر أن شركة Epic Games أقامت دعوى قضائية في صيف عام 2020 تتهم فيها شركة آبل بعدما قامت بسحب لعبتها الشهيرة Fortnite من متجر آب ستور “App Store”. وعلقت شركة آبل على الأمر بأن “شركة Epic Games انتهكت شروط اتفاقية المطورين الخاصة بها عندما قامت الشركة بتنفيذ نظام دفع بداخل اللعبة يتيح للاعبين القدرة على التحايل على شروط وقوانين متجر آب ستور.

ردت شركة Epic Games على التعقيب بأن متجر آب ستور هو متجر لاحتكار التطبيقات وتؤكد بأن أجهزة آيفون وآيباد ما هي إلا أجهزة شبيهة بالضبط بأي جهاز كمبيوتر عادي. وفي سياق هذا الأمر قامت شركة مايكروسوفت بتقديم خطاب إلى المحكمة بالنيابة عن شركة Epic Games بمثابتها شاهد خبير أثناء المحاكمة.

وقد انتهت مرافعة الطرفين في القضية الجارية ولا نعرف حتى الآن ما هو الموعد النهائي لصدور المحكمة للحكم القضائي النهائي في القضية.

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نظام ويندوز 11 من مايكروسوفت قادم في خريف عام 2021 كترقية مجانية لجميع مستخدمي نظام ويندوز 10 ولكننا لا نمتلك موعد نهائي لإطلاقه. ويندوز 11 جاء بالعديد من المزايا الجديدة والتغييرات على واجهة المستخدم وشريط المهام ودعم التطبيقات المُصغرة ودمج تطبيق التواصل عبر الإنترنت Microsoft Teams والقدرة على التعامل مع تهدد المهام وتشغيل التطبيقات بشكل أكثر سلاسة، بالإضافة إلى تطبيق إعدادات جديد والقدرة على تثبيت تطبيقات الاندرويد من داخل متجر التطبيقات وتشغيلها على الكمبيوتر بسهولة.