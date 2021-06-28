العثور على بقايا حوت عمرها حوالي 37 مليون سنة

شهدت جروف الرشراشية الجيرية الواقعة قرب محافظتي القريات والحديثة شمال المملكة العربية السعودية، اكتشاف بقايا حوت منقرض، عمرها حوالي 37 مليون سنة.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنّ الحوت المنقرض يعود للعصر الآيوسيني، وإنّ هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه في المنطقة.

وعبّر الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبد الله بن مفطر الشمراني عن سعادته بهذا الاكتشاف، وقال إنّه يخدم البحث العلمي بشكلٍ كبير خاصةً في مجال الأحافير.

وأشار الشمراني لدور هذا الاكتشاف في إثراء الساحة العلمية بمعلومات عن العصر الآيوسيني، وطبيعة الحياة التي كانت موجودة في السعودية في ذلك العصر.

وأكد أنّ بقايا الحوت ستساعد في الكشف عن أسرار عصور جيولوجية، وعن البيئات البحرية القديمة التي كانت موجودة في تلك العصور.

يُذكر أنّ العصر الآيوسيني حقبة جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت، وتُعد الحقبة الثانية من عصر الباليوجين.

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