أنغام تستعد لإحياء حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية

تستعد النجمة المصرية أنغام لإحياء حفل فني ضخم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، يوم 1 يوليو القادم، بمشاركة المايسترو هاني فرحات.

وقالت النجمة المصرية إنّها ستُقدم خلال الحفل الذي ستنظمه دار الأوبرا المصرية، باقة من أغانيها القديمة والجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويُعدّ هذا الحفل الأول للنجمة المصرية بعد إطلاقها أغنية “أنا بعته كتير”، التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها على يوتيوب يوم 7 يونيو، وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وأغنية “أنا بعته كتير” من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهاني فرحات، وتوزيع وماكستر طارق مدكور.

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