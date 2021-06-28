النعاس النهاري والأرق الليلي يدل على مشكلة خطيرة

أكد الطبيب الروسي دميتري موناخوف المختص في مجال أمراض الكبد، أنّ ظاهرة النعاس النهاري والأرق الليل تدلان على وجود مشكلات في الكبد.

وقال دميتري إنّ هذا الأمر يحدث بسبب إصابة المريض بمتلازمة الوهن النباتي التي تجعل الإنسان يشعر بالخمول، وأنّ علاماتها تظهر من خلال الأرق الليلي والنعاس النهاري.

وأشار إلى وجود علامات أخرى ترافق هذه الأعراض تدل على مشكلات الكبد، حددها باصفرار الجلد، بياض العين، التقيؤ، بالإضافة لوجود آلام في الجهة اليمنى أسفل الضلع.

ولحماية الكبد من الإصابة بمتلازمة الوهن النباتي، دعا الطبيب الروسي لاتّباع حمية البحر الأبيض المتوسط، وتناول الأغذية التي تحتوي على الأوميغا 3، والأحماض الدهنية غير المشبعة، بالإضافة للحرص على ممارسة النشاط البدني باستمرار.

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