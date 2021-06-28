تحديث iOS 15 – أبرز مزايا الحفاظ على الخصوصية!

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 يتمتعان بالعديد من المزايا الجديدة رغم ذلك لم تنس ابل ولم تغفل عن جانب الخصوصية وتعزيز حماية هويتك وبياناتك.

أهم مزايا الخصوصية في تحديث iOS 15 و iPadOS 15

الآي كلاود بلس .. iCloud Plus

هناك عدة مزايا جديدة في خدمة الآي كلاود بلس iCloud Plus كنا قد تحدثنا عنها سابقاً ومنها على سبيل المثال:

ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Mail والتي تتيح للمستخدم استخدام بريد إلكتروني عشوائي بدلاً من بريده الأساسي عند التسجيل في الخدمات المختلفة.

والتي تتيح للمستخدم استخدام بريد إلكتروني عشوائي بدلاً من بريده الأساسي عند التسجيل في الخدمات المختلفة. ميزة iCloud Private Relay وهي أشبه بخدمة VPN تقوم بحجب الآي بي الخاص بك وتمنع المواقع والخدمات الأخرى من تعقب نشاطك على الإنترنت.

إخفاء الآي بي من داخل متصفح سفاري

خدمة الآي كلاود بلس iCloud Plus تقدم مزايا إضافية مدفوعة لكن إن كان المستخدم لا يود الاشتراك بها ويود تعزيز خصوصيته يمكنه إخفاء الآي بي IP الخاص بجهازه بسهولة من داخل متصفح سفاري.

هذا الخيار سوف يمنع المواقع التي تقوم بتصفحها من معرفة موقعك الجغرافي أو تتبع نشاطك على الإنترنت واستهدافك بالإعلانات الموجهة.

يمكن ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > سفاري Safari > إخفاء عنوان الآي بي Hide IP address.

تقرير الخصوصية في النظام

هي ميزة قدمتها ابل في متصفح سفاري العام الماضي مع تحديث iOS 14 وهي الآن تعيد تقديمها لكن على مستوى كامل النظام في تحديث iOS 15 و iPadOS 15.

يمكن الوصول إليها بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > تقرير خصوصية التطبيقات App Privacy Report.

سوف تعرض لك تلك الميزة عدد مرات وصول التطبيقات إلى البيانات والحساسات خلال السبعة أيام الأخيرة، إذا وجدت شيئاً غريباً غير مألوف يمكنها أن تتخذ بعدها الإجراءات المناسبة مثل حذف التطبيق.

حماية نشاط البريد

ميزة أخرى مهمة في البريد الإلكتروني تقوم بحجب الآي بي ونشاطك عن المعلنين والمتتبعين كما تقوم بتحميل محتوي الرسائل بسرية في الخلفية حتى لا تجمع عنك البيانات كأن تحدد موقعك من رقم الآي بي.

يمكن تفعيل الميزة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > البريد Mail > الرسائل Messages > حماية الخصوصية Privacy Protection. تعمل هذه الميزة فقط مع تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي في النظام وليس جي ميل أو أوت لوك.

سيري على الجهاز

المساعد الشخصي سيري Siri كان دوماً يعمل عبر إرسال البيانات والاستفسارات إلى خوادم ابل ثم الرد عليها وتنفيذها.

مع تحديث iOS 15 سوف تعمل سيري من الجهاز مباشرة دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى خوادم ابل على الأقل فيما يتعلق بالمهام الأساسية.