الشرطة اليونانية تحبط عملية بيع تمثال روماني نادر

تمكنت السلطات اليونانية من إحباط عملية بيع تمثال يعود للعصر الروماني، يُمثل الآلهة الإغريقية هيكاتي.

وقالت شرطة مدينة تيسالونيكي إنّها ألقت القبض في البداية على مزارع من منطقة بيلا، كان قد وجد التمثال في أرضه وباعه لرجلين يبلغان من العمر 56 عاماً.

وأشارت الشرطة إلى أنّ ضابطاً تخفّى بزي رجل أراد شراء التمثال، وتفاوض مع الرجلين لمدة شهر كامل، قبل أن يقنعهما ببيع التمثال مقابل 48 ألف دولار أمريكي.

وقالت الشرطة اليونانية إنّها ألقت القبض على الشخصين أثناء توجههما للقاء المشتري؛ لبيعه التمثال النادر.

ولفتت الشرطة إلى أنّ الشخصين سيمثلان أمام المحكمة خلال الفترة القادمة، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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