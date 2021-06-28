تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord 2

في بداية شهر يونيو حصلنا على بعض التسريبات التي توضح كامل خصائص ومظهر الهاتف المنتظر لمستخدمي الفئة المتوسطة وعشاق OnePlus وهو هاتف OnePlus Nord 2، ولكن جميع التقارير التي حصلنا عليها مؤخراً تحذر أنه من المرجح أن جميع الصور التي تم تسريبها ما هي إلا نماذج أولية تم تطويرها على CAD وهذا يعني أن الشكل النهائي للهاتف قد يختلف بالفعل قليلاً عن الصور التي حصلنا عليها.

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التصميمات التي حصلنا عليها توضح أن هاتف OnePlus Nord 2 شبيه إلى حد كبير مع هاتف OnePlus 9 و OnePlus Nord N200 الذي تم الإعلان عنه في وقت سابقة. حيث يبدو الهاتف أنه يحتوي على مصفوفة كاميرا عمودية من الخلف وشاشة مُثقبة في الأمام.

جميع التسريبات تؤكد بأن سُمك حواف الهاتف صغيرة جداً والهاتف مزود بزر الطاقة كالمعتاد على الحافة اليمنى من الهاتف. بينما توجد أزرار خفض وزيادة مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.

الصور التي حصلنا عليها توضح أن هاتف OnePlus Nord 2 يحتوي في الخلف على وحدة كاميرا ثلاثية ولكن في حين أننا لسنا على علم مؤكد بقدرات الكاميرا، إلا أن التسريبات تقول بأن مستشعر الكاميرا الرئيسي سيكون بدقة 50 ميجابكسل مقترناً بمستشعر 8 ميجابكسل من أجل كاميرا العرض الواسع ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل من أجل كاميرا الماكرو المخصصة.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فمن المتوقع أنها ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل وبكل تأكيد هذه الكاميرا سوف تنتج صور سيلفي احترافية وعالية الجودة.

بالنسبة إلى منافذ وفتحات الهاتف فلدينا تأكيد أن هناك فتحة USB-C ولكن للأسف لا يوجد منفذ لسماعة الرأس 3.5 ملم. ولكن بالعودة مرة أخرى لنذكركم بالمواصفات، فمن المحتمل أن هاتف OnePlus Nord 2 يحتوي على شريحة معالجة من MediaTek طراز Dimensity 1200 SoC.

وبالنسبة للشاشة فهي ستكون بلوحة عرض AMOLED قياسها 6.43 بوصة وتعمل بمعدل تحديث سرعته 90Hz فقط. بطارية الهاتف سعتها المتوقعة هي 4500 ميللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقدرة إما 30 واط أو 65 واط، وبالتأكيد مع نظام ويندوز 11.