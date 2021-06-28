لينوفو تطلق شاشة جوّالة خفيفة الوزن

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن شاشة جوالة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها L15 Mobile Monitor.

وستأتي الشاشة الجديدة بأبعاد مدمجة للغاية ووزن خفيف يقل عن 1 كيلو غرام، وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل، ومعدل تباين 1000:1، ودرجة سطوع 250 قنديلةم2.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاشتها الجديدة تنقل إشارة الصوت للشاشة من خلال منفذي USB-C، الذي يمكن استخدامه لشحن الأجهزة أيضاً كالحواسيب والأجهزة المحمولة بقدرة تصل إلى 65 واط.

وستحتوي الشاشة على محور USB، ومنفذ USB 2.0، بالإضافة لمجموعة أخرى من الميزات الرائعة.

يُشار إلى أنّ لينوفو، لم تعلن عن سعر الشاشة التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر القادم.

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