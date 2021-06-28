وفاة الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد

فقد الوسط الفني المصري الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، التي توفيت عن عمرٍ يناهز 82 عاماً متأثرةً بإصابتها بفشل رئوي.

وأعلن نجلها إيهاب خورشيد وفاة والدته، وقال إنّ الوفاة جاءت نتيجة فشل رئوي وليس فيروس كورونا كما يشاع.

وأوضح إيهاب أنّ والدته المولودة عام 1935 كانت مريضة منذ مدة، وتعاني من ضيق تنفس جعلها تحمل جهاز الأوكسجين بشكلٍ دائم لتضعه عند الحاجة، وقال إنّ والدته ستدفن في مقابر الأسرة الواقعة على طريق الفيوم.

يُذكر أنّ الفنانة الراحلة أسست خلال حياتها شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أسست معامل اعتماد خورشيد للطبع والتحميض، بالإضافة لمشاركتها في إنتاج مجموعة من الأفلام والمسلسلات أبرزها العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة، أولاد الملجأ، بالإضافة إلى جمعية قتل الزوجات الهزيلة.

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