فيليبس تكشف عن شاشة مناسبة لألعاب “إكس بوكس”

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة فاخرة مناسبة لعشاق ألعاب إكس بوكس، أطلقت عليها Momentum 559M 1RYV.

وزودت الشركة الهولندية هذه الشاشة بلوحة VA مقاس 55 بوصة، ومعدل تنشيط 144 هرتز، ودرجة سطوع 750 نيت، ونسبة تباين 4000:1.

وتتميز هذه الشاشة بدعمها معيار VESA DisplayHDR 1000، ودعم تقنية HDMI VRR لمنع تشويش الصورة مع معدل الإطارات المنخفض.

وستحتوي الشاشة على سماعة ساوند بار مدمجة من شركة باورز آند ويلكينيز بقدرة تصل إلى 40 واط، وتقنية Ambiglow تعمل على إضاءة الحائط الموجود خلف الشاشة بأضواء تتناسب مع اللعبة التي يلعبها المستخدم.

كما ستضم الشاشة 3 منافذ HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة إكس بوكس، وسوني بلي ستيسشن، ومنافذ USB-C الذي يتيح للمستخدم شحن اللاب توب بقدرة 65 واط.

يُذكر أنّ الشركة الهولندية ستطرح شاشتها الفاخرة في الأسواق العالمية خلال أغسطس القادم، بسعر يصل إلى 1419 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية