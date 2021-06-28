TCL تُطلق هاتفين مميزين وساعة ذكية للأطفال

أزاحت شركة TCL الصينية الستار عن هاتفين وساعة ذكية للأطفال، أطلقت عليهم Alcatel 1l PRO، وAlcatel 1 2020، وساعة MOVETIME Family Watch.

وسيعمل هاتف Alcatel 1U PRO بمعالج ثماني النوى حديث ومتطور، ونظام تشغيل Android GO.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.1 ، ودقة عرض 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ2 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الهاتف على بطارية قوية واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما الهاتف Alcatel 1 2020 فسينبض بمعالج MT6739، ونظام تشغيل Android GO.

وستزود TCL هذا الهاتف بشاشة مقاس 5 بوصة، ودقة عرض 480*960 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 16 غيغا بايت قابلة للرفع حتى 32 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ1 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير، وشاحن باستطاعة 5 واط.

في حين ستأتي ساعة MOVETIME Family Watch بتصميم مميز للأطفال، فهي ستحتوي على شاشة بحجم 1.54 بوصة، وستدعم شريحة SIM.

وتتميز هذه الساعة بقدرتها على الاتصال مع شبكات الـ4G، وباحتوائها على زر مخصص للاتصال بالطوارئ يعمل بخاصية اللمس.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف Alcatel 1U PRO بسعر 127 دولارا أمريكيا، والهاتف Alcatel 1 2020 بسعر 59 دولارا أمريكيا، في حين سيبلغ سعر ساعة (MOVETIME Family Watch) 150 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية