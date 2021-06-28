كل ما تودون معرفته عن هواتف هواوي القادمة P50 – السعر وموعد الطرح والمواصفات

إليكم كل ما تودون معرفته عن هواتف هواوي القادمة P50. نعم وبكل تأكيد، الصراع المستمر بين العملاق الصيني هواوي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين والتي تتمثل حول عدم القدرة على الاستفادة من مجموعة تطبيقات وخدمات جوجل، وبالرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر مدى جودة وصلابة سلسلة هواتف الشركة الرائدة والتي تتمتع دائماً بمواصفات فنية تنافسية ومميزة تجعلك تتمنى امتلاك إحداها وتفضيلها على أي هاتف أندرويد أخر.

ففي عام 2020 أذهلتنا الشركة بهاتفي P40 و Mate 40 والتي اتضح لنا أنها تحتوي على واحدة من أفضل الكاميرات الرقمية حتى هذه اللحظة. وبكل تأكيد هواتف هواوي P50 لن تكون استثناءً.

متى سيتم إطلاق هواتف P50؟

خلال السنوات القليلة الماضية كانت تسير شركة هواوي على نهج موحد ودورة إصدار منتظمة حيث قامت بالإعلان عن كل من P20 و P30 و P40 في أواخر شهر مارس من كل عام ثم تصبح هذه الهواتف في الأسواق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ الإعلان عنها. كانت هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى أنه سوف يتم الإعلان عن هواتف P50 بين 26 و 28 مارس الماضي.

ولكن اتضح لنا من خلال بعض التسريبات إلى أن هواتف P50 سوف تحصل على مستشعر كاميرا جديد من سوني وهو السبب في تأخير الإطلاق. بعض المصادر تؤكد إلى أن هواتف هواوي P50 سوف تواجه “ندرة الوجود” حيث أشارت بعض التقارير أن الشركة قامت بوضع طلبات أصغر بكثير لمكونات أجهزتها الذكية القادمة.

ومن خلال بعض التسريبات على إحدى المواقع الصينية اتضح أن شركة هواوي أبلغت مورديها بأن طلبات المكونات الخاصة بهواتفها القادمة انخفضت بنسبة 60% هذا العام. حيث تم طلب قطع كافية لتصنيع ما يصل إلى 70 أو 80 مليون هاتف ذكي فقط. انخفاضاً من 189 مليون في عام 2020 و240 مليون في عام 2019.

أيضاً أشارت بعض المصادر الأخرى إلى أنه من المحتمل أن يتم تأخير تصنيع وتسليم أجهزة هواوي هذا العام، ولكن بعض المصادر الأخرى تؤكد أن مشكلة التأخير ليست في التصنيع أو أمور العرض والطلب، وإنما المشكلة تكمن في البرمجيات، وهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك مشكلة قائمة في نظام HarmonyOS الخاص بشركة هواوي.

بالطبع وكما تعلمون أن الشركة قامت بإلقاء الضوء على لأول مرة على هواتف P50 خلال حدث نظام HarmonyOS ولكن بدى للجميع حينها أن الشركة ليست على يقين حتى هذه اللحظة بموعد إطلاق هواتفها الرائدة القادمة. وبعض المصادر تقول إلى أنه من المتوقع أن ترى هواتف هواوي P50 النور لأول مرة يوم 29 يونيو القادم.

ما هي أسعار هواتف P50؟

النماذج السابقة من هواتف هواوي كانت تسير على نهج “يمكن تقبله” فعلى سبيل المثال هاتف هواوي P20 كانت قيمته 699 يورو، ثم أتى هاتف هواوي P30 بسعر 799 يورو، ثم أتى هاتف P40 بسعر 799 يورو أيضاً. وربما – أو نأمل – أن يأتي هواوي P50 بسعر 799 يورو أيضاً. أما إذا كنت تريد المزيد ولا تخشى من التضحية بالمزيد من المال فمن الممكن أن تنظر دائماً لهواتف Pro أو Pro+.

مواصفات هواوي P50؟

شركة هواوي حذرت سابقاً أنها من الممكن أن تكون غير قادرة على الحصول على معالجات Kirin مرة ثانية بسبب قيود الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من ذلك هناك بعض المصادر التي تدعي أن لديها معلومات مؤكدة من مصادر داخل الشركة والتي تفيد بأن كل من هواوي P50 Pro و +P50 Pro يحتويان على معالج Kirin 9000 والذي رأيناه سابقاً في Mate 40 Pro و Mate X2. وبعض التسريبات الأخرى تقول أنه من المحتمل أن يكون Kirin 9000E وهو المعالج الأقل قوة.

على كل حال معالج Kirin 9000 SoC يتمتع بقوة صاروخية بدقة تصنيع 5 نانوميتر واتصال 5G والذي من شأنه توفير عمر بطارية طويل وأداء مميز. ولكن إذا كانت قيود الولايات المتحدة الأمريكية أثرت بالفعل على TSMC “مصنع الرقائق المسؤول عن تصنيع رقائق معالجات هواوي” فمن المحتمل أن تنتقل هواوي إلى MediaTek.

أما بالنسبة للشاشة فللأسف لا تزال المعلومات مبهمة بشكل كامل، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن لوحة عرض هواوي P50 ستكون بقياس 6.22 بوصة بدقة عرض 1080×2340، بينما بعض التسريبات الأخرى تقول أنها قياس 6.58 بوصة بدقة عرض 1200×2640. أما بعض المصادر الأخرى تقول أن هاتف هواوي P50 Pro سيأتي بشاشة قياس 6.6 بوصة ولكن بنفس دقة أبعاد هاتف P40 Pro.

قامت بعض المصادر الأخرى بنقل بعض المعلومات المسربة والتي اتضح من خلالها أن هاتف P50 يأتي بشاشة قياس 6.3 بوصة مع كاميرا سيلفي ذات فتحة واحدة في موضع مركزي بينما مستشعر بصمات الأصابع في أسفل الشاشة. والهاتف مدعوم بهيكل زجاجي مع مكبرات صوت استريو في الأعلى والأسفل.

للأسف لسنا متأكدين حول ما إذا كانت ستأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، خاصة وأن Mate 40 Pro جاء بمعدل تحديث محدود عند 90Hz فقط وجميع الشائعات تشير إلى أن شاشات هواتف هواوي P50 ستأتي هي الأخرى بمعدل تحديث 90Hz فقط وهي للأسف خيبة أمل كبيرة لمن كان ينتظر معدل تحديث أفضل من ذلك. ولكن على الأقل هو أفضل من هاتف P40 الذي كان يعمل بمعدل تحديث 60Hz فقط. ولكنها مشكلة كبيرة خاصة وأن جميع المنافسين الآن يمتلكون شاشات 120Hz مثل OnePlus 8T و Galaxy S21.

أما بالنسبة للكاميرا فهي من أهم العناصر المثيرة للجدل بشكل دائم في هواتف شركة هواوي، ولكن الأفضل من ذلك أنه أثناء حدث HarmonyOS أعلن المتحدث الرسمي بالنيابة عن هواوي أعلن ريتشارد يو أن الشركة رفعت من مستوى تجربة التصوير إلى مستوى جديد كلياً.

هاتف هواوي P40 تميز بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.9 وكاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 x3 وكاميرا العرض الواسع بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسية F/2.0. وبعض المصادر تشير إلى أن عدسة هواتف P50 القادمة ستكون عدسة “سائلة” مثل تلك التي رأيناها لأول مرة في هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix Fold. ومن المرجح أن يتم إقرانها بمستشعر IMX782 الخاص بشركة سوني.

العدسة السائلة تعني قدرات هائلة وسرعات عالية في إمكانية الضبط التلقائي للصورة والتي تصل إلى جزء من الألف من الثانية. سيكون الأمر بمثابة العين البشرية وسوف يثبت للجميع أنه بالفعل أحد أفضل عدسات التصوير المتواجدة في أي هاتف ذكي حتى هذه اللحظة. ولكن بعض التسريبات أو التوقعات تشير إلى أنه من المحتمل أن تستخدم شركة هواوي هذه العدسة على مستشعرات تيليفوتوغرافي لخط P50 وليس الكاميرا الاساسية.

في نفس الوقت من المحتمل أن يكون المستشعر الأساسي من سوني طراز IMX800 وهو أول مستشعر يتواجد في هاتف ذكي بحجم 1 بوصة والذي يتيح القدرة على الحصول على صور عالية الجودة وخاصة في ظل الاضاءات المنخفضة.

ظهرت بعض الصور لهاتف هواوي P50 Pro من خلال حساب HoilNDI على تويتر والتي اتضح من خلالها أن الهاتف يحتوي على تكوين كاميرا ثلاثي ومستشعر ToF داخل العنصر السفلي في تكوين الكاميرا، بينما توجد كاميرا الزووم في الجزء العلوي من الكاميرا. للأسف لم نحصل على أي معلومات حول سعة البطارية في هواتف هواوي P50 القادمة.