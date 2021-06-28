Slimbook تطرح جهاز “ألترابوك” بمواصفات رائعة

طرحت شركة Slimbook الإسبانية عن جهاز ألترابوك جديد، بمواصفات مميزة أطلقت عليه Execuitive.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالجات إنتل Tiger Lake، حيث سينبض بداخله معالج Core i7-1165G7، وبطاقة رسوميات Iris Xe Graphics G7، وسيدعم أنظمة تشغيل مختلفة كلينوكس، وWindows 10.

وزودت الشركة الإسبانية هذا الحاسوب بشاشة مقاس 14 بوصة، ودقة عرض 2880*1800 بيكسل، ودرجة سطوع 400 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب بتقنية التعرف على الوجوه.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 250، 500 غيغا بايت، و1تيرا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 و16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية، منفذ Thunderbolt4، منفذ USB-C، منفذي USB-A، ومنفذ HDMI 2.0.

يُذكر أنّ الشركة الإسبانية لم تكشف عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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